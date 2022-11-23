Жена хоккеиста Овечкина опубликовала фото в купальнике

Фото в купальнике опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) жена хоккеиста Александра Овечкина Настасья. Она отдыхает в пятизвездочном отеле в Дубае вместе с отцом, бизнесменом Кириллом Шубским.

«Сейчас с папой вспоминаем, что 23 года назад именно на ноябрьские каникулы мы первый раз прилетели в Дубай», — рассказала она. На снимке Овечкина позирует в бежевом бикини, сидя в пляжном бунгало.

Ранее пользователей сети восхитила фигура 46-летней Анастасии Волочковой. Танцовщица выложила в сеть серию снимков из бани. На одном из них она позирует возле поленницы в салатово-черном купальнике, на другом — делает шпагат над купелью, прикрываясь еловым веником.