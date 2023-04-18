Наталья Рудова объяснила решение скрывать детали личной жизни

Решение скрывать от общественности детали личной жизни объяснила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 39-летняя актриса Наталья Рудова.

«Если я не форсю мужиков в своей соцсети, как многие, это не значит, что их не было или нет. К тому же ужасно, когда люди расходятся с кем-то "всей страной", это личное», — призналась артистка.

При этом Рудова отметила, что почти не помнит чувство влюбленности, но желает его снова испытать. По ее словам, без любви «мы существуем, а не живем».

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