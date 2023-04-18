13:58, 18 апреля 2023
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Наталья Рудова объяснила решение скрывать детали личной жизни
Актриса Наталья Рудова призналась в желании испытать чувство влюбленности.
Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com
Решение скрывать от общественности детали личной жизни объяснила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 39-летняя актриса Наталья Рудова.
«Если я не форсю мужиков в своей соцсети, как многие, это не значит, что их не было или нет. К тому же ужасно, когда люди расходятся с кем-то "всей страной", это личное», — призналась артистка.
При этом Рудова отметила, что почти не помнит чувство влюбленности, но желает его снова испытать. По ее словам, без любви «мы существуем, а не живем».
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