56-летняя Наталья Штурм записала видео приседаний в боди и чулках
Певица Штурм показала на видео глубокие приседания в боди и чулках.
56-летняя певица Наталья Штурм показала на видео приседания в черном боди и телесного цвета чулках. Ролик она опубликовала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Глубокие приседания! Этот метод от Штурм сделает ваши ягодицы и мышцы ног красивыми и упругими. Каждое утро приседайте по 30 раз», — подписала она публикацию.
Увиденное возмутило подписчиков артистки. Многие указали, что Штурм выбрала неподходящий наряд для записи спортивного ролика.
«Вам не стыдно?», «Наталья, пожалуйста, делайте это упражнение без трусов», «Ну что за пошлость», «Побольше бы таких немецких фильмов», «Ого! Новая форма для фитнес-упражнений», — прокомментировали юзеры.
Ранее Наталья Штурм показала подписчикам танцы в купальнике.