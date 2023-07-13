56-летняя Наталья Штурм записала видео приседаний в боди и чулках

56-летняя певица Наталья Штурм показала на видео приседания в черном боди и телесного цвета чулках. Ролик она опубликовала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Глубокие приседания! Этот метод от Штурм сделает ваши ягодицы и мышцы ног красивыми и упругими. Каждое утро приседайте по 30 раз», — подписала она публикацию.