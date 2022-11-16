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13:20, 16 ноября 2022
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56-летняя Наталья Штурм поделилась фото топлес

56-летняя Наталья Штурм поделилась фото топлес
Фото: @nataliashturm

Фотографией топлес поделилась со своими подписчиками в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 56-летняя российская певица и писательница, исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм.

«Я похудела. Заметно? Как мне лучше: потолще или похудее?» — подписала она снимок, на котором позирует в одних трусах, стоя напротив зеркала.

В комментариях к записи певица уточнила, что на данный момент весит 57 килограммов. Пользователи сети положительно оценили изменения артистки и сделали ей множество комплиментов.

«Фигура отличная, но лучше в одежде», «Мне ты любая нравишься!», «Великолепная женщина, хороша собой и неотразимо искушающая», «Супер формы», — прокомментировали юзеры.

Ранее селфи-фотографию в бикини опубликовала экс-жена известного футболиста Александра Кержакова, блогер Милана Тюльпанова.

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