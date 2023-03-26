56-летняя певица Наталья Штурм опубликовала фото топлес

Фотографию топлес опубликовала 56-летняя певица Наталья Штурм в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Артистка снялась с обнаженной верхней частью тела на балконе во время отдыха на острове Сен-Мартен.

На фото Штурм позирует без одежды, обмазав соски йогуртом. «Делюсь полезным советом. От трещин на сосках — маска из йогурта», — подписала она снимок.

Певица отправилась в свадебное путешествие на Сен-Мартен со своим возлюбленным, предпринимателем по имени Альберт. Для артистки этот брак стал третьим по счету.

Ранее фото без одежды опубликовала 44-летняя актриса Любовь Толкалина. На снимке знаменитость позирует на берегу моря, стоя к камере спиной.