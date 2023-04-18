49-летняя Наташа Королева похвасталась фигурой в бикини

Артистка выбрала бикини с синими ласточками на белом фоне и пляжный халат в такой же расцветке, приурочив это к 30-летию своей песни «Ласточка».

Ранее свои танцы в бассейне показала 56-летняя певица Наталья Штурм. Артистка в розовом слитном купальнике выполнила танцевальные движения в воде на камеру.