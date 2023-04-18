49-летняя Наташа Королева похвасталась фигурой в бикини
49-летняя певица Королева заявила об удобстве нового купальника для ее «немаленькой» груди.
Фигурой в бикини похвасталась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 49-летняя певица Наташа Королева. Она заявила об удобстве нового купальника для груди.
«Всех с добрым утром. Сегодня мое утро в синем цвете. Похвастаюсь купальником, мне он очень нравится. Очень удобный, хорошо держит немаленькую грудь. Очень комфортные плавки», — поделилась Королева с подписчиками в сторис.
Артистка выбрала бикини с синими ласточками на белом фоне и пляжный халат в такой же расцветке, приурочив это к 30-летию своей песни «Ласточка».
Ранее свои танцы в бассейне показала 56-летняя певица Наталья Штурм. Артистка в розовом слитном купальнике выполнила танцевальные движения в воде на камеру.