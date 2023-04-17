13:41, 17 апреля 2023
1 мин.
56-летняя Наталья Штурм показала свои танцы в бассейне
Певица Штурм в розовом купальнике станцевала в бассейне.
Кадр: @nataliashturm
Свои танцы в бассейне показала подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 56-летняя певица Наталья Штурм.
«Штурмовое утро!» — написала она. В кадре певица в розовом слитном купальнике выполняет танцевальные движения в воде.
«Штурмовое предупреждение в бассейне», «Живая энергия на 100 процентов! Так держать», «Это лучший ответ плохим мыслям, словам, самочувствию… А главное — в кайф. И полезное для здоровья занятие», — отреагировали на увиденное подписчики артистки.
Ранее Штурм приняла душ в полупрозрачном белье и показала фото.