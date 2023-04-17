56-летняя Наталья Штурм показала свои танцы в бассейне

Свои танцы в бассейне показала подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 56-летняя певица Наталья Штурм.

«Штурмовое утро!» — написала она. В кадре певица в розовом слитном купальнике выполняет танцевальные движения в воде.