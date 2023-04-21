49-летняя Наташа Королева в купальнике записала видео

«На Мальдивы большинство людей приезжает, чтобы поплавать и посмотреть на рыбок. Потому что это и большое наслаждение, и расслабление. В общем, я в их числе», — рассказала певица во время прогулки. Она предупредила подписчиков, что, помимо красивых рыб, у местных рифов обитают акулы и скаты, так что стоит быть осторожнее.

Королева отметила, что на Мальдивы лучше ехать большой компанией и селиться в разных местах, чтобы была причина менять свое местонахождение. «Это важно. Остров небольшой, если ты в одном месте, то, конечно, надоедает», — призналась она.

Ранее видео в купальнике с отдыха на Мальдивах показала певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Фигура знаменитости восхитила пользователей сети.