49-летняя Наташа Королева в купальнике записала видео
Певица Наташа Королева в купальнике записала и опубликовала видео с отдыха на Мальдивах.
49-летняя певица Наташа Королева в купальнике записала и опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео с отдыха. Артистка показала, как собирается на прогулку по одному из Мальдивских островов.
На видео запечатлено, как Королева в слитном купальнике голубого цвета в номере отеля напевает песню «Такси, такси», которую много лет назад исполнила в дуэте с экс-супругом, певцом Игорем Николаевым. Артистка демонстрирует пляжную рубашку и шорты, которые собирается надеть.
«На Мальдивы большинство людей приезжает, чтобы поплавать и посмотреть на рыбок. Потому что это и большое наслаждение, и расслабление. В общем, я в их числе», — рассказала певица во время прогулки. Она предупредила подписчиков, что, помимо красивых рыб, у местных рифов обитают акулы и скаты, так что стоит быть осторожнее.
Королева отметила, что на Мальдивы лучше ехать большой компанией и селиться в разных местах, чтобы была причина менять свое местонахождение. «Это важно. Остров небольшой, если ты в одном месте, то, конечно, надоедает», — призналась она.
Ранее видео в купальнике с отдыха на Мальдивах показала певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Фигура знаменитости восхитила пользователей сети.