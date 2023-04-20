Ягодицы певицы Глюкозы восхитили пользователей сети
Певица Глюкоза показала видео в купальнике с отдыха на Мальдивах.
Видео в купальнике с отдыха на Мальдивах показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Фигура знаменитости восхитила пользователей сети, их особое внимание привлекли ее ягодицы.
«Не знаю, как другим… Мне попа нравится!», «Попыч хорош», «Шикарная фигура», «Вот прям стыдно стало, что только что две булочки на ночь схомячила», — написали юзеры в комментариях.
Глюкоза улетела на отдых без мужа и детей. Каждый день она наслаждается одиночеством и много занимается йогой.
Ранее Числякова-Ионова призналась в сильной усталости и желании побыть одной. «Мне хочется посмотреть на многое со стороны, ничего не планировать и просто услышать себя», — сказала тогда она.