Ягодицы певицы Глюкозы восхитили пользователей сети

Видео в купальнике с отдыха на Мальдивах показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Фигура знаменитости восхитила пользователей сети, их особое внимание привлекли ее ягодицы.

«Не знаю, как другим… Мне попа нравится!», «Попыч хорош», «Шикарная фигура», «Вот прям стыдно стало, что только что две булочки на ночь схомячила», — написали юзеры в комментариях.