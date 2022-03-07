Назальную вакцину против COVID-19 зарегистрируют раньше срока

Назальную вакцину против COVID-19, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, могут зарегистрировать раньше, чем планировалось, сообщил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

«Минздрав установил нам дедлайн на 17 марта. То есть сколько к 17 марта мы сумеем интраназально провакцинировать, по этим результатам мы напишем отчет, а по результатам этого отчета Минздрав решит, регистрировать или нет. Судя по всему, зарегистрируют раньше», — заявил Гинцбург журналистам.

Он также добавил, что назальную вакцину получили уже 104 человека, осложнений и побочных реакций у них выявлено не было.

Ранее Гинцбург рассказал о сочетании назальной вакцины со «Спутником V».