Назван повышающий зарплату мужчинам фактор

Женатые мужчины зарабатывают больше, чем холостяки. Об этом сообщила «Газете.Ru» профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Чеботарева.

Она объяснила, что жены мотивируют своих мужей больше зарабатывать, а также обеспечивают им возможности для этого, беря на себя домашние обязанности. Кроме того, женатые мужчины чувствуют свою ответственность перед семьей и больше ориентированы на заработок. «В-третьих, возможно, как и в ситуации со здоровьем, те качества мужчины, которые обеспечивают ему успехи в работе, делают его привлекательным и для создания семьи, не говоря уже о том, что сам по себе уровень дохода — безусловно, важный критерий выбора брачного партнера», — добавила Чеботарева.

В то же время для женщин брак и материнство часто сопровождаются перерывами в профессиональной деятельности, увеличением объема неоплачиваемого труда и замедлением карьерного роста.

Ранее в августе сообщалось, что, согласно материалам Росстата, в мае этого года средняя зарплата в Москве составила около 183,6 тысячи рублей, а в мае прошлого года — 168,4 тысячи.