Раскрыт размер средней зарплаты в Москве

У москвичей более чем на 15 тысяч рублей выросла зарплата за год. Размер средней заработной платы жителя столицы раскрывает ТАСС, изучив статистику.

Так, согласно материалам Росстата, в мае этого года средняя зарплата в Москве составила около 183,6 тысячи рублей, а в мае прошлого года — 168,4 тысячи.

Средний размер месячный зарплаты в целом по стране в мае 2026 года составил при этом 110 216 рублей.

Ранее были названы специальности с зарплатой до 650 тысяч рублей в Москве. Столько в столице могут зарабатывать специалисты с опытом работы с искусственным интеллектом.