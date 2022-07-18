Назван способ решиться на увольнение

Способ решиться на увольнение назвала в беседе с «Мослентой» психолог Светлана Ладейщикова.

Если возникла мысль сменить работу, нужно провести самому себе опрос. «Что я умею? Куда я пойду? Какие у меня есть запасы? На сколько хватит “подушки безопасности”? Сколько времени смогу продержаться с этой зарплатой? Кто мне поможет? К кому я обращусь за помощью? Как меня поддержит семья?» — подробный и честный анализ ситуации поможет оценить последствия действия или бездействия максимально объективно, считает эксперт.

По словам психолога, люди зачастую остаются на нелюбимой работе из-за иррациональных страхов и неуверенности в себе. Например, излишне пугают себя тем, что не смогут найти другую работу, забывая о своих реальных заслугах, немалом опыте, наработках и давно усвоенных навыках.

При честном разговоре с самим собой может выясниться, что в реальности ситуация плоха по очевидным показателям вроде отсутствия заработной платы или ее скромного размера, токсичного начальника или коллектива, а то и осознания, что каждый день приходится заниматься нелюбимым делом. В таком случае действительно стоит задуматься об увольнении. «При переходе на другую работу у людей часто жизнь налаживается, бывает, их оставляют некоторые заболевания. Очень важно, как человек чувствует себя психологически», — резюмировала Ладейщикова.

Ранее россияне перечислили главные связанные с работой страхи. Больше всего опрошенных (13 процентов) боятся потерять работу.