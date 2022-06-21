Россияне перечислили главные связанные с работой страхи

Свои главные страхи, связанные с работой, перечислили россияне ве опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Респондентами стали 1600 человек старше 18 лет.

Больше всего россиян (13 процентов) боятся потерять работу. По четыре процента опрошенных назвали опасения задержки зарплат и премий и неоцененности, выражаенной в недостаточной оплате труда. Отсутствия перспектив в карьере и зарплате опасаются три процента россиян, а по два процента выделили страх перед руководством, боязнь неоправданных ожиданий и закрытия компании.

По одному проценту респондентов ответили, что беспокоятся по поводу стабильности, коллектива, задержки на одном месте работы, обмана работодателем, проблем со здоровьем, невыполнения задач в срок, возрастной дискриминации и увеличения нагрузок.

Ранее россияне назвали оптимальное количество дней для отпуска. Среди респондентов, посчитавших, что оптимальным является отпуск в четыре недели, оказалось 45 процентов мужчин и 39 процентов женщин.