Назван способный защитить легкие зимой фрукт

В холодное время года необходимо включать в рацион продукты, поддерживающие дыхательную систему. Это важно для профилактики респираторных заболеваний, заявила в беседе с KP.RU врач-диетолог Людмила Денисенко.

По ее словам, среди фруктов стоит выделить обычные яблоки. Они способны защитить дыхательные пути от воздействия табачного дыма и загрязненного воздуха. Кроме того, этот фрукт хорошо влияет на иммунитет и полезен в период простуды.

«Самые полезные фрукты — те, что созревают в родных широтах. И которые можно съесть прямо с ветки. Именно в них содержатся минеральные вещества и витамины в самых оптимальных для нас сочетаниях», — пояснила эксперт.

Она посоветовала выбирать яблоки местного урожая, которые не обрабатывались химикатами. Употребление в пищу таких плодов принесёт максимальную пользу.

