Названа дата старта международного мотомарша «Дороги Победы»

Ежегодный международный мотомарш «Дороги Победы» традиционно стартует из Москвы 25 апреля, а завершится 9 Мая в Пятигорске. Об этом со ссылкой на организаторов и представителей мотоклуба «Ночные волки» сообщает РЕН ТВ.

В памятном мероприятии будут принимать участие мотоциклисты не только из России и Белоруссии, но и с Филиппин и даже Австралии.

Один из этапов марша запланирован по кавказским республикам, где будет выполнена особая миссия.

«Вся страна сейчас помогает Дагестану. Среди наших близких есть друзья и родственники, которые пострадали от этого наводнения, поэтому будут внесены коррективы в поездку по Кавказу», – пояснил президент мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдастанов.

Участники мотомарша по традиции почтут память героев Великой Отечественной войны, возложат цветы к мемориалам и поздравят ветеранов с Днем Победы.

