Названа неочевидная опасность курения

Курение напрямую бьет по способности запоминать информацию. Такую неочевидную опасность вредной привычки назвал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он объяснил, что при курении память ухудшается из-за спазма сосудов, в результате которого клетки мозга лишаются кислорода. «Свою роль играют и токсины в сочетании с никотином, снижая концентрацию внимания. В результате познавательные функции мозга страдают», — добавил специалист.

По словам Холдина, если курильщик не может сосредоточиться на важных делах, рассеян, его мучают бессонница, тревога и апатия, — необходимо показаться врачу. Для восстановления памяти необходим полный отказ от курения. Помочь сохранить здоровье головного мозга может рацион с зеленью, фруктами, рыбой и орехами. Также важны ежедневные физические нагрузки, сон не менее семи-восьми часов в сутки, изучение языков, чтение и головоломки.

Ранее в июле москвичам рассказали об опасности купания в фонтанах. Такое развлечение может привести к травмам. Кроме того, это негигиенично.