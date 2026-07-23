Опубликовано 23 июля 2026, 00:041 мин.
Москвичам напомнили об опасности купания в фонтанах
Власти Москвы предупредили жителей столицы о риске травмироваться при купании в фонтанах.
Фото: Global Look Press
Купание в фонтанах может привести к травмам из-за оборудования, которое расположено внутри их чаш. Об этом напомнили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, передает ТАСС.
«Внутри чаш находится сложное техническое оборудование: струйные насадки, светильники, датчики уровня воды. Все это оборудование может стать причиной травмирования тех, кто решил освежиться и искупаться в фонтане», — пояснил собеседник издания.
Он добавил, что, помимо риска травмироваться, купание в фонтанах негигиенично. Несмотря на то, что чаши минимум раз в месяц промывают, а воду меняют, туда могут попадать осадки и пыль, а жара способствует размножению бактерий.
Сезон работы фонтанов в Москве начался 2 мая.