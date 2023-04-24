Названа неочевидная причина депрессии

Влияние микрофлоры кишечника человека на его настроение и предпочтения в еде объяснил «Мосленте» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.

По его словам, бактерии в кишечнике вырабатывают нейротрансмиттеры — биологически активные химические вещества, влияющие на центральную нервную систему и работу мозга. Таким образом дисбаланс микробиоты кишечника может быть напрямую связан с депрессией.

«Дисбаланс микроорганизмов в кишечнике может привести к тревоге, депрессии и другим расстройствам настроения», — отметил неочевидную причину психических расстройств Садыков. Спровоцировать изменения в микрофлоре могут неправильный образ жизни, хаотичный прием антибиотиков и другие факторы.

Кроме того, микрофлора кишечника может определять вкусовые предпочтения человека.