Названа неочевидная причина депрессии
Врач Садыков заявил о связи дисбаланса микробиоты кишечника с депрессией.
Влияние микрофлоры кишечника человека на его настроение и предпочтения в еде объяснил «Мосленте» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.
По его словам, бактерии в кишечнике вырабатывают нейротрансмиттеры — биологически активные химические вещества, влияющие на центральную нервную систему и работу мозга. Таким образом дисбаланс микробиоты кишечника может быть напрямую связан с депрессией.
«Дисбаланс микроорганизмов в кишечнике может привести к тревоге, депрессии и другим расстройствам настроения», — отметил неочевидную причину психических расстройств Садыков. Спровоцировать изменения в микрофлоре могут неправильный образ жизни, хаотичный прием антибиотиков и другие факторы.
Кроме того, микрофлора кишечника может определять вкусовые предпочтения человека.
Рост грибка Candida усугубляет тягу к сладкому, потому что эти простейшие питаются сахарами. Если в вашем рационе больше клетчатки, в кишечнике, преимущественно, будет расти та микробиота, которой эта клетчатка нравится
Рустем Садыков
гастроэнтеролог
Ранее Садыков назвал опасные последствия пониженной кислотности желудка. Он отметил, что недостаток кислоты приводит к нарушению процессов пищеварения.