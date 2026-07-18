Названо число пострадавших в результате атаки ВСУ на Подмосковье

Число пострадавших в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московскую область возросло. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По уточненной информации, пострадал 61 человек. Из них 20 получили помощь амбулаторно и госпитализация им не потребовалась. В тяжелом состоянии в больнице находятся девять человек, еще 31 пациент — в состоянии средней тяжести.

У большинства пострадавших осколочные, минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения.

Воробьев отметил, что больше всего людей пострадали в Электростали — 57 человек, еще четверо — на территории Ногинска.

«Благодарю врачей, фельдшеров, сотрудников скорой помощи и спасательных служб за профессионализм и оперативность», — добавил Воробьев.

Губернатор также подчеркнул, что всем пострадавшим и семье погибшего мужчины будет оказана необходимая помощь.

Ранее на подмосковной базе отдыха произошел взрыв. По предварительной информации, пострадали несколько женщин, их выносили из здания на носилках.