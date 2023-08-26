Названо оптимальное для здоровья количество спорта в неделю

Оптимальное для организма количество спорта в неделю назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. Эксперт сослалась на исследование ученых из Массачусетса, где говорится о пользе 2,5 часа тренировок в неделю.

«Можно не сильно печалиться, если рабочий график не позволяет ежедневно заниматься спортом. Достаточно выкроить на неделе 1-2 дня, чтобы поддерживать тело и организм в тонусе», — отметила Павлова.

В сравнении участвовали две группы. Одни занимались спортом не менее 150 минут в выходные, вторые тренировались аналогичное время, распределив нагрузку на несколько дней в неделю. У первой группы риски инфаркта снизились на 27 процентов, сердечной недостаточности — на 38, мерцательной аритмии — на 22, инсульта — на 21. Во второй группе эти показатели составили 35, 36, 19 и 17 процентов соответственно.

«Напомню, что все-таки физиологично заниматься каждый день. Хотя бы по 15-20 минут», — отметила доктор.

Ранее Павлова объяснила появление болей в мышцах после занятий спортом.