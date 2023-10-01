Названы четыре основных прививки для детей

Четыре основные прививки для детей, помимо тех, что указаны в обязательных прививках из Национального календаря, назвала в беседе с «Прайм» врач-педиатр высшей категории АО «Медицина» Марьям Сайфулина.

В первую очередь она назвала вакцину от менингита «Менактра». Эта инфекция передается воздушно-капельным путем и может привести к серьезным осложнениям и даже инвалидности. Эта прививка важна детям, посещающим образовательные учреждения и секции. Делается она один раз на всю жизнь. Кроме того, врач рекомендует сделать ребенку прививку от клещевого энцефалита. Это заболевание, по ее словам, также может привести к инвалидности.

Еще две необходимые прививки — от ротовирусной инфекции и от вируса папилломы человека. Последнюю советуют проводить в подростковом возрасте.

Ранее были названы опасные симптомы менингита.