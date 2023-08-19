Названы опасные симптомы менингита
Врач Малиновская: при менингите появляется светобоязнь и чувствительность к звукам.
Основные и наиболее опасные симптомы менингита перечислила в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL Ольга Малиновская. Она предупредила, что сначала болезнь по симптоматике напоминает ОРВИ.
Симптомы менингита на начальной стадии сходны с признаками ОРВИ: пациенты жалуются на головную боль, высокую температуру, у них першит в горле и появляется насморк. Однако состояние при менингите стремительно ухудшается — головная боль становится невыносимой и не снимается обычными анальгетиками, кроме того, развивается светобоязнь и повышенная чувствительность к звукам. Среди более поздних симптомов — ригидность мышц затылка, из-за которой невозможно прижать подбородок к шее, а также появление сыпи по всему телу
Ольга Малиновская
Врач опровергла распространенное мнение, что менингитом можно заболеть, если ходить без шапки в холодную погоду. Болезнь чаще всего передается воздушно-капельным путем — от тех, кто уже подхватил ее возбудителя — менингококк, гемофильную палочку, пневмококк.
Нередко, инфекция, вызванная менингококком, протекает как обычный насморк — назофарингит, и лишь у части заболевших распространяется дальше из носоглотки, поражая мозговые оболочки.
Малиновская уточнила, что в группе риска те, кто находится в больших коллективах — школьники, малыши в детских садах, студенты, работники крупных офисов. Дети чаще сталкиваются с менингококком, а взрослые — с болезнью, вызванной пневмококком.
Заболевание в коллективе, где выявлены случаи менингита, или, в ряде случаев, странно протекающий насморк — повод для обращения к врачу. Опытные медики осмотрят пациента, а также могут назначить лабораторные анализы и назначат лечение
Самым эффективным способом профилактики менингита эксперт назвала вакцинацию. Единой универсальной прививки «от менингита» не существует, но на рынке зарегистрировано несколько препаратов, защищающих от самых распространенных и опасных возбудителей, пояснила Малиновская.
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