Названы опасные симптомы менингита

Симптомы менингита на начальной стадии сходны с признаками ОРВИ: пациенты жалуются на головную боль, высокую температуру, у них першит в горле и появляется насморк. Однако состояние при менингите стремительно ухудшается — головная боль становится невыносимой и не снимается обычными анальгетиками, кроме того, развивается светобоязнь и повышенная чувствительность к звукам. Среди более поздних симптомов — ригидность мышц затылка, из-за которой невозможно прижать подбородок к шее, а также появление сыпи по всему телу