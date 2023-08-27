Названы дата и место прощания с Глебом Панфиловым в Москве

Дату и место прощания с режиссером Глебом Панфиловым в Москве назвал РИА Новости директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Церемония пройдет в среду, 30 августа на Новодевичьем кладбище.

Режиссера похоронят на указанном кладбище рядом с супругой, актрисой Инной Чуриковой, уточнил Варшавер.

О смерти Панфилова стало известно в субботу, 26 августа. Режиссер скончался на 90-м году жизни через семь месяцев после смерти супруги. В последние месяцы жизни состояние здоровья Панфилова значительно ухудшилось, отметил Варшавер.