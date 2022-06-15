Названы любимые профессии россиян

Любимые профессии назвали россияне в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Респондентами стали 3000 совершеннолетних и экономически активных граждан страны.

Свою нынешнюю работу любят 53 процента опрошенных. Чаще всего влюблены в свое дело учителя, врачи и дизайнеры: по 65 процентов представителей этих профессий с удовольствием выполняют рабочие задачи, говорится в исследовании.

Любят работу и главные бухгалтеры (64 процента), воспитатели и экономисты (по 62 процента), программисты (61 процент) и медсестры (60 процентов). При этом меньше остальных удовлетворены своей работой кладовщики (27 процентов), продавцы (32 процента), охранники (40 процентов), операторы call-центров (41 процент) и секретари (42 процента).

Ранее москвичам назвали способ избежать сложностей при поиске работы. Речь шла о поддержке горожан в центре занятости «Моя карьера».