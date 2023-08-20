Названы «маркеры треша» для первого свидания

Основные «маркеры треша» для первого свидания назвала в беседе с «Мослентой» блогер из Москвы Ксения. В первую очередь она выделила разговоры о бывших возлюбленных, после которых, по ее мнению, следует сразу прекращать общение с человеком.

Такие разговоры могут быть следствием того, что у человека еще остались чувства. Кроме того, следует прекращать общение, если человек не испытывает никаких эмоций к своему собеседнику. Помимо этого, оттолкнуть должны и чрезмерная навязчивость, а также клятвы в любви без причины.

Ранее россиянам посоветовали приходить на сайты знакомств с определенными запросами.