Названы опасные последствия аритмии

Опасные последствия аритмии — нерегулярного, часто ускоренного сердечного ритма — названы в официальном Telegram-канале Департамента здравоохранения Москвы.

«Несмотря на то, что само по себе заболевание обычно не опасно для жизни, оно все равно требует лечения. Дело в том, что недуг может стать причиной образования тромбов в верхних отделах сердца, а также привести к инсульту и сердечной недостаточности», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, симптомами аритмии считаются нерегулярное сердцебиение, дискомфорт в груди, слабость, снижение способности к физической активности, головокружение, предобморочное состояние, одышка и боль в груди. Эта патология возникает из-за сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного артериального давления, врожденных пороков сердца, гиперфункции щитовидной железы, приема лекарств, потребления кофеина, алкоголя, табака, заболеваний легких, операций на сердце, вирусных инфекций и задержки дыхания во сне.

В группе риска находятся пожилые люди и те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе, гипертония, хронические заболевания, ожирение, наследственная предрасположенность и вредные привычки, например, употребление алкоголя. В качестве профилактики аритмии в Депздраве рекомендовали правильно питаться, вести активный образ жизни, отказаться от курения, кофеина и алкоголя, контролировать вес, избегать стресса, ограничить потребление безрецептурных препаратов.

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