Названы основные симптомы начинающегося диабета

Основные симптомы начинающегося диабета назвала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«Заподозрить болезнь может быть непросто, часто диабет оказывается случайной находкой у ничего не подозревающего пациента. Однако есть признаки, которые должны насторожить: сильная жажда, повышенная утомляемость и частое мочеиспускание», — пояснила врач.

Эти симптомы нельзя оставлять без внимания — необходимо обратиться к врачу и сдать анализ для подтверждения или опровержения диагноза, подчеркнула специалист. Одно из таких обследований — комплексный анализ «Диагностика диабета, биохимический».

Это исследование способно выявить и преддиабет — пограничное состояние, предшествующее заболеванию. На этой стадии симптомы, характерные для диабета, могут отсутствовать, при этом лабораторные показатели уже серьезно отличаются от нормы, а повышенный сахар в крови оказывает влияние на состояние организма.

Ранее Елена Малышева назвала повышающие риск развития диабета лекарства.