Названы повышающие либидо грибы

Повышающие либидо грибы назвала «Газете.Ru» нутрициолог Ольга Царева. По ее словам, это лисички и белый гриб.

«Сильнее всего на повышение либидо влияют такие витамины и минералы, как магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С, витамин Д», — пояснила эксперт. Практически все указанные микроэлементы в большом количестве содержатся в лисичках. В белом грибе, по словам Царевой, много белка, а также витаминов группы В и D.

Специалист посоветовала употреблять в пищу свежие грибы с минимумом термической обработки. Так продукт не потеряет свои полезные свойства. «В блюда с грибами обязательно добавляйте специи, которые, как известно, являются афродизиаками и помогут усилить нужный вам эффект. К ним можно отнести кардамон, карри, имбирь и красный перец», — порекомендовала Царева.

Ранее о правилах сбора и хранения грибов напомнили в Роспотребнадзоре.