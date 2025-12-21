Названы правила правильного прошения повышения зарплаты
Одна из самых щекотливых тем для каждого сотрудника — это беседа с руководством о повышении зарплаты. О том, как правильно это делать, в беседе с «Мослентой» рассказала HR эксперт, карьерный консультант Валерия Доманская.
Специалист в первую очередь призывает не бояться обсуждения своей заработной платы, отмечая, что именно из-за страха этого не делает практически половина россиян.
Так, прежде чем пойти к начальству, следует заранее продумать основные моменты предстоящей беседы с руководством, чтобы не теряться в процессе переговоров. При этом не стоит во время делового обсуждения хвастливо говорить, что работник «давно заслужил другую зарплату», намекать на увольнение, жаловаться на финансовые проблемы или проявлять крайнюю степень волнения в процессе. Такие схемы гарантированно приведут к отказу, отмечает Доманская.
Обязательно соберите письменные подтверждения своей эффективной работы в компании: отчеты с конкретными числами и показателями, количество закрытых сделок. Больше цифр, процентов и количества успешных проектов — это ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание руководителя в беседе
Валерия Доманская
В качестве аргументов можно привести средний доход сотрудников в аналогичных компаниях, показав, что предварительно проанализировали рынок труда. Это придаст значимости и убедительности словам. Также следует самостоятельно назвать конкретную цифру, на которую рассчитываете. При этом нужно быть готовыми получить более скромное предложение.
«Выбирайте правильный момент для переговоров с руководством — не на бегу, не в спешке во время закрытия срочных задач или когда весь коллектив "в огне". Ваш непосредственный начальник должен быть в хорошем настроении и располагать свободным временем. Идеально подготовить беседу сразу после какого-либо положительного события для компании: заключения перспективного договора, успешно проведенной сделки, удачного поиска спонсоров и партнеров. Это даст дополнительные очки в пользу потенциально положительного ответа руководства», — заключила эксперт.
