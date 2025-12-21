Названы правила правильного прошения повышения зарплаты

Одна из самых щекотливых тем для каждого сотрудника — это беседа с руководством о повышении зарплаты. О том, как правильно это делать, в беседе с «Мослентой» рассказала HR эксперт, карьерный консультант Валерия Доманская.

Специалист в первую очередь призывает не бояться обсуждения своей заработной платы, отмечая, что именно из-за страха этого не делает практически половина россиян.

Так, прежде чем пойти к начальству, следует заранее продумать основные моменты предстоящей беседы с руководством, чтобы не теряться в процессе переговоров. При этом не стоит во время делового обсуждения хвастливо говорить, что работник «давно заслужил другую зарплату», намекать на увольнение, жаловаться на финансовые проблемы или проявлять крайнюю степень волнения в процессе. Такие схемы гарантированно приведут к отказу, отмечает Доманская.