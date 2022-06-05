Названы причины более долгой жизни женатых людей по сравнению с холостяками

Причины более долгой жизни женатых людей по сравнению с холостяками названы в материале «Известий».

Помимо общеизвестных причин, вроде курения, злоупотребления алкоголем и неправильного питания, к преждевременному старению приводит и одиночество. Член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ, вице-президент Геронтологического общества РАН профессор Владимир Хавинсон связал это с тем, что человек — социальное существо. Для получения положительных эмоций людям нужны близкие, тогда не появится негативных мыслей о болезни, смерти, не будет потерян смыл жизни и сократится уровень стресса, отметил эксперт.

По словам врача общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Дениса Прокофьева, обычно мужчины скептически относятся к медицине: пропускают прием лекарств, редко проходят обследования и прочее. А жены следят за своими супругами и контролируют подобные моменты.

Плюс ко всему у семейных мужчин лучше рацион, партнеры заботятся друг о друге, появляются смысл в жизни, цели и стремления, ссоры избавляют от скуки, к тому же наличие сексуальной жизни тоже является важным фактором профилактики ускоренного старения.

«Когда у мужчины есть не только интересная работа, но и семья, если его ждут дома — это важно. Он заботится о близких, стремится воспитать, выучить и поднять на ноги детей и внуков, живет их проблемами. Если таких целей нет, а карьера не задалась, то мужчины долго не живут», — сказала психолог-сексолог Ольга Бавыкина.

Ранее священник раскрыл последствия измен. Он отметил, что незачем тратить годы жизни на бессмысленные отношения.