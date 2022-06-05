Священник раскрыл последствия измен

Последствия измен раскрыл священник Николай Бабкин на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Он отметил, что незачем тратить годы жизни на бессмысленные отношения: «Если парень тебе говорит, что находится в разводе, чаще всего это вранье. Если девушка клянется, что не может быть с тобой из-за мужа и детей, ты останешься один».

Сценарии историй о предательстве однотипны. Чаще всего неверный мужчина бросает любовницу, когда та беременеет и надеется увести его из семьи. В обратном случае изменявшие женщины оказываются в интересном положении и радуют обманутых супругов новостью о пополнении в семье.

По словам священника, измена — это когда тебя используют. «Не ты получаешь тепло и заботу со стороны, а из тебя их высасывают. Может показаться, что ты счастлив, потому что "на подъеме". Ты как пес лижешь пилу и пьянеешь от вкуса собственной крови», — сказал он.

Измены приводят к тому, что неверный партнер с каждым днем все сильнее чувствует пустоту и усталость, а честный человек начнет испытывать отвращение к самому себе. Как сообщил Бабкин, жаль, что не всех учит пример Анны Карениной или помещика Федора Карамазова. Когда у людей, оказавшихся «на дне», «совесть просыпается от опьянения грехом и приводит плакать в церковь».

Ранее Айза назвала главную причину женских измен. «Скажу сейчас от себя, не знаю, как у других. Я изменяла, потому что не любила. Когда любишь, не можешь изменить», — сказала знаменитость.