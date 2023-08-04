Названы самые необычные имена новорожденных в Москве в 2023 году

Самые необычные имена новорожденных в Москве за первое полугодие 2023 года перечислили «Мосленте» в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы. Среди них были названы Галактион и Июня.

По одному мальчику были названы именами Эльбрус, Алтай, Зима и Мираж. Среди девочек самыми необычными и редкими стали имена Тиффани, Ангела, Апрелия, Благодария, Феврония, Алимпиада и Агуша.

По данным Управления ЗАГС, с этом году наблюдалась тенденция давать детям двойные или тройные имена. Так, новорожденных москвичей называли Альбертом Меркурием, Артуром Льюисом, Денисом Адамом, Георгием-Эммануэлем, Эльдаром Львом, Адрианой-Лоарой, Аксинией Илоной, Алессандрой Анжелиной и Анной-Авророй.

Помимо этого, москвичи начали называть детей не полными именами, а их сокращенной формой: Шурик, Влад, Гриша, Надя, Маша и Лена.

Самыми популярными именами стали Михаил и София.

Ранее певица Манижа раскрыла пол и имя новорожденного ребенка. Она назвала девочку Оливией.