Названы самые популярные направления бизнеса для женщин в Москве

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома назвала самые популярные направления бизнеса для женщин в Москве. Ее слова приводит ТАСС.

«Это, конечно же, в первую очередь, образование, второе — это индустрия красоты. <…> И, конечно, тройку закрывает медицина», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что россиянок перестал привлекать декретный отпуск. Одна из самых популярных тенденций у новоиспеченных мам — возвращение на работу спустя месяц–два после родов.