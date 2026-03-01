Опубликовано 01 марта 2026, 02:021 мин.
Названы самые популярные направления бизнеса для женщин в Москве
В Москве самыми популярными сферами бизнеса для женщин стали медицина и красота.
Фото: Elena Sikorskaya / Globallookpress.com
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома назвала самые популярные направления бизнеса для женщин в Москве. Ее слова приводит ТАСС.
«Это, конечно же, в первую очередь, образование, второе — это индустрия красоты. <…> И, конечно, тройку закрывает медицина», — рассказала она.
Ранее сообщалось, что россиянок перестал привлекать декретный отпуск. Одна из самых популярных тенденций у новоиспеченных мам — возвращение на работу спустя месяц–два после родов.