Названы самые популярные у россиян вакансии

Самые популярные у россиян вакансии в августе назвали аналитики популярного сервиса объявлений.

У россиян вырос интерес к вакансия рекрутера, соискательская активность увеличилась в 3,1 раза. На втором месте расположилась позиция копирайтера, а на третьем — аудитора. В них зафиксировали рост спроса в 2,7 и 2,4 раза соответственно.

Пятерку лидеров с увеличением интереса в 2,3 и 1,9 раза вошли вакансии репетитора и аналитика. Кроме того, россиян интересовала работа переводчиками, стикеровщиками, SMM-специалистами, Seo-специалистами и упаковщиками.

Ранее были названы востребованные в Москве вакансии.