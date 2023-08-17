Названы востребованные в Москве вакансии

Востребованные в Москве вакансии назвала на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она также отметила, что уровень безработицы в городе сократился до 0,33 процента.

В сфере услуг оказались востребованы специалисты индустрии красоты, фитнес-тренеры и спортивные инструкторы, менеджеры по туризму, технологи в сфере общественного питания, бариста и помощники по хозяйству.

В торговле актуальны вакансии мерчандайзеров, продавцов-консультантов, специалистов клиентского сервиса, администраторов торгового зала, менеджеров интернет-магазинов, контент-разработчиков на маркетплейсах и работников пунктов приема и выдачи заказов.

В транспортно-логистической отрасли требуются москвичи на работу водителями разных категорий, операторами связи, логистами, машинистами электропоездов и экспедиторами.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в сфере строительства в Москве.