Названы самые популярные в Москве в 2025 году имена детей

Начальник московского управления ЗАГС Светлана Уханева назвала самые популярные имена для детей в столице в 2025 году. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«За девять месяцев 2025 года топ популярных зарегистрированных женских имен выглядит так: Анна — 1257, София — 1231, Мария — 1207», — заявила спикер. Она отметила, что имена Анна и Мария находятся в десятке популярных имен уже около полувека. Имя Софья (София) выбилось в топ в 2004 году.

«За девять месяцев этого года топ-3 зарегистрированных имен среди новорожденных мальчиков: Михаил — 1671, Александр — 1593 и Лев — 1231», — уточнила собеседница агентства. По ее словам, имя Александр возглавляло топ мужских имен с 1981 года по 2023-й. Имя Лев вошло в тройку лидеров в 2024 году.

