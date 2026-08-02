Названы специальности с зарплатой до 650 тысяч рублей в Москве

Зарплаты специалистов с опытом работы с искусственным интеллектом (ИИ) или машинным обучением могут достигать 650 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на аналитиков исследовательского центра SuperJob.

Уточняется, что рыночная зарплата ML-инженеров в московских ИТ-компаниях составляет от 290 до 650 тысяч рублей на руки в месяц. Программистам Python с опытом машинного обучения предлагают от 390 тысяч до 650 тысяч рублей, а специалистам Data Scientist — от 310 до 550 тысяч рублей. Указанные суммы не учитывают бонусы, льготы и компенсации.

В SuperJob добавили, что пожелания к навыкам использования ИИ встречаются не только в вакансиях для технических специалистов, но и в вакансиях для менеджеров по продажам/работе с клиентами, менеджеров по маркетингу, аналитиков, контент-менеджеров, дизайнеров и product/project-менеджеров.

Ранее в июле сообщалось, что в Москве представители рабочих специальностей сегодня зарабатывают почти столько же, сколько стоматологи.