В Москве плиточники почти догнали стоматологов по зарплате

В Москве представители рабочих специальностей сегодня зарабатывают почти столько же, сколько стоматологи. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

По его словам, средняя зарплата стоматолога в столице сейчас составляет около 200 тысяч рублей в месяц. Для специалистов этого профиля открыто более полутора тысяч вакансий, а в частных клиниках опытные врачи могут получать свыше 300 тысяч рублей.

При этом доходы плиточников уже приблизились к зарплатам стоматологов. Как отметил эксперт, в Москве работодатели предлагают таким специалистам в среднем 167,5 тысячи рублей, а наиболее высокие предложения достигают 240 тысяч. На уровень заработка влияет квалификация, опыт и сложность выполняемых работ.

Высокие зарплаты сохраняются и у электрогазосварщиков. В столице открыто около двух тысяч вакансий для таких специалистов. Средний доход составляет примерно 175 тысяч рублей в месяц, а наиболее опытные мастера могут рассчитывать на зарплату до 260 тысяч.

Семеренко добавил, что для старших электрогазосварщиков встречаются предложения с оплатой до 585 тысяч рублей за вахту. Однако такие вакансии требуют профильного образования, действующей аттестации и опыта руководства бригадой.

Ранее стал известен размер зарплаты электромонтеров в Москве.