Названы три продукта для укрепления иммунитета

Три продукта для укрепления иммунитета назвал «Мосленте» кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Рустем Садыков. Он посоветовал добавить в свой рацион орехи, чеснок и кефир.

Орехи содержат большое количество витамина Е и полезных жирных кислот, чеснок богат антибактериальным средством алицином, а кефир улучшает пищеварение и общее самочувствие, пояснил врач.

Садыков порекомендовал начать укреплять иммунитет заранее, пока на прилавках магазинов еще есть фрукты и овощи, созревшие летом. «Особенно полезны овощи и фрукты желтого, оранжевого и красного цвета, такие как морковь, тыква, сладкий перец, абрикосы, манго и персики», — отметил доктор.

Кроме того, полезным напитком для иммунитета считается чай. Он содержит катехины, которые защищают клетки организма от повреждений. Для антибактериального эффекта доктор порекомендовал добавить в напиток имбирь.

Ранее Садыков развеял популярный миф о лечении изжоги. Он призвал отказаться от молока при жжении за грудиной.