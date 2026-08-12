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Опубликовано 12 августа 2026, 13:37
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Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Москве

SuperJob: Акушерам и водителям грузовиков предлагают самые высокие зарплаты в Москве.
Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Москве
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Самую высокую зарплату в Москве в августе предлагают врачу — акушеру-гинекологу в медицинском центре и водителю грузового автомобиля с собственным транспортом — от 350 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на SuperJob.

На втором месте оказались врач-косметолог и врач — стоматолог-ортопед. Стоимость их труда оценивается в сумму от 300 тысяч рублей.

Еще одной из самых высокооплачиваемых стала должность начальника участка заготовительного производства. Кандидату предлагают зарплату от 275 тысяч рублей.

Ранее профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Чеботарева назвала повышающий зарплату мужчинам фактор.

Автор:Анна Вальман
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