Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Москве

Самую высокую зарплату в Москве в августе предлагают врачу — акушеру-гинекологу в медицинском центре и водителю грузового автомобиля с собственным транспортом — от 350 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на SuperJob.

На втором месте оказались врач-косметолог и врач — стоматолог-ортопед. Стоимость их труда оценивается в сумму от 300 тысяч рублей.

Еще одной из самых высокооплачиваемых стала должность начальника участка заготовительного производства. Кандидату предлагают зарплату от 275 тысяч рублей.

Ранее профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Чеботарева назвала повышающий зарплату мужчинам фактор.