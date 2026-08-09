Названы зарплаты завистников

Большинство россиян, завидующих другим людям, получают зарплаты в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией SUNLIGHT, передает «Газета.Ru».

По данным исследования, больше всего россияне завидуют высокому доходу, молодости, фигуре, недвижимости, ювелирным украшениям других. Мужчин, помимо прочего, могут также задеть чужие кубики пресса и успехи в карьере. Женщин же волнуют дорогие машины и путешествия. Среди редких объектов для зависти специалисты отметили наличие семьи.

«Завидуют не только люди с низкими доходами, но и более обеспеченные. Например, с доходом от полумиллиона -- таких 17 процентов. Больше всего "завистников" — с зарплатой от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (45 процентов)», — говорится в материале.

Ранее в августе сообщалось, что, согласно материалам Росстата, в мае этого года средняя зарплата в Москве составила около 183,6 тысячи рублей, а в мае прошлого года — 168,4 тысячи.