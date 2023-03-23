В Подмосковье у пациентов с подозрением на сибирскую язву не подтвердили диагноз

Анализы двух пациентов, ранее попавших в подмосковную больницу с подозрением на сибирскую язву, оказались отрицательными. Медики не подтвердили предварительный диагноз. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в Минздраве, передает ТАСС.

Сейчас оба россиянина, вернувшиеся из Чувашской Республики, проходят лечение. На данный момент подтвержденных случаев заражения сибирской язвой в России остается два.

Ранее сообщалось, что в среду и четверг, 22 и 23 марта, в подмосковную больницу с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы двое мужчин, вернувшихся из Чувашской Республики, где были зафиксированы первые два подтвержденных случая заражения. Стало известно, что разносчиком заболевания оказался бычок, хозяин которого не прививал животное.