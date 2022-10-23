Оксана Самойлова дала объяснение неаккуратным прическам своих дочерей

Объяснение неаккуратным прическам своих дочерей дала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

«Мои дети свободные. Им не нравятся собранные в хвосты волосы и прически с косичками, они хотят ходить с распущенными волосами. И естественно все это растрепывается», — написала Самойлова в сторис в ответ на вопрос своего подписчика.

Модель добавила, что она заставляет девочек убирать волосы в очень редких случаях, потому что их нервные клетки для нее ценнее.

У Самойловой и Джигана три дочери — 11-летняя Ариела, семилетняя Лея и пятилетняя Майя. Также в семье подрастает двухлетний сын Давид.

Ранее Самойлова ответила на вопрос о пятой беременности. «Мы реально очень любим детей, правда. Но у нас их уже и так больше нормы», — заявила она.