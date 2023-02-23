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13:17, 23 февраля 2023
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В Москве учителя заподозрили в съемках недетского кино с участием школьниц

В Москве учителя заподозрили в съемках недетского кино с участием школьниц
Фото: Яндекс.Карты

«Учителя года» в Москве заподозрили в съемках недетского кино с участием учениц в здании школы. На данный момент известно о двух «актрисах», сообщает Telegram-канал Baza.

«Учитель информатики 39-летний Николай, лауреат конкурса "Учитель года" и участник списка "Топ-50 учителей информатики России", решил провести с двумя ученицами факультативы. Следователи считают, что в 2019 и 2021 году Николай записал несколько порнороликов», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов»). Правоохранители выясняют все подробности и ведут поиск других возможных участников съемок.

Местные жители в соцсетях делятся информацией, что сейчас действительно в столичной школе №1324, где по данным Baza произошел инцидент, ведутся срочные поиски нового учителя информатики.

Ранее сообщалось, что в Москве раскрыли серийного сетевого педофила и порнографа. 38-летний мужчина был арестован.

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