Дизайнер назвала россиянкам скрывающие недостатки фигуры вещи

Специалист рекомендует выбирать брюки со стрелками — с ними ноги будут выглядеть стройнее и длиннее. Также этого эффекта можно добиться с помощью завышенной талии и широкого пояса.

Далее Утушкина назвала юбку из плотной ткани ниже колена, которая особенно подойдет обладательницам узких бедер, причем как с типом фигуры «прямоугольник», так и «яблоко». При этом такая вещь может быть ярких оттенков, например, рыжего или фуксии.