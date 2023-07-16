Раскрыт главный недостаток солнцезащитных кремов

Главный недостаток солнцезащитных кремов раскрыла врач-эндокринолог Альбина Комиссарова в своем Telegram-канале. Эксперт предупредила, что использование средств с SPF может уменьшить выработку витамина D.

Несмотря на это, кожу необходимо защищать от солнца, подчеркнула доктор. «Если вы переживаете по этому поводу, обсудите с врачом вопрос назначения витамина», — отметила Комиссарова.

Врач перечислила основные правила нанесения средства с SPF. По ее словам, крем необходимо наносить плотным слоем, выдавив по полоске средства на указательный и средний пальцы — такого количества хватит на лицо и уши. Вместо спрея лучше выбирать такие текстуры, как молочко и флюид, так как их легче нанести равномерно.

Комиссарова также напомнила, что SPF в разных средствах не суммируется. К примеру, тональный крем с SPF-15 и увлажняющий крем с SPF-30 не дадут общий фактор защиты 45.

Ранее правила защиты от солнца перечислил врач и телеведущий Александр Мясников. Прежде всего, он призвал прятаться от прямых солнечных лучей с 11 утра до 17 часов вечера.