Раскрыты опасные последствия недостатка витамина D

Опасные последствия недостатка витамина D в беседе с «Мослентой» раскрыла руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Среди них — нарушения в работе обмена веществ, снижение иммунитета и влияние на плотность костной ткани.

«В группе особого риска развития дефицита витамина D — беременные женщины и те, кто кормит грудью, маленькие дети, вегетарианцы и веганы, люди, страдающие хроническими заболеваниями пищеварительной системы, из-за которых витамин из пищи может плохо всасываться и усваиваться», — пояснила врач.

Эксперт уточнила, что распространенное мнение о том, что человек только с помощью питания способен обеспечить себя необходимым количеством витамина D, не верно. Малиновская отметила, что на самом деле таким образом люди получают не более пяти процентов необходимой нормы. Остальное следует «добирать» за счет ультрафиолета, а также витаминных добавок, которые должен назначать врач.

«Витамин D относится к группе жирорастворимых витаминов и может быть представлен в разных формах. Самые распространенные из них — холекальциферол (D3) и эргокальциферол (D2). Они поступают в организм с пищей, а D3 также синтезируется в коже под действием ультрафиолета. Среди продуктов, богатых витамином D — жирная рыба, твердые сыры, яйца, молочные продукты», — рассказала она.

Выявить дефицит поможет лабораторное исследование. Сдавать анализ нужно натощак, воздерживаясь от приема пищи как минимум в течение трех часов. За несколько дней до исследования следует отказаться от приема витаминных добавок.

Ранее необходимые в рационе вегетарианцев витамины назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Он рекомендовал к употреблению Омега-3 жирные кислоты.