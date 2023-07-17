Психолог предупредил об опасности недовольства своей внешностью

Об опасности дисморфофобии (недовольстве своей внешностью) предупредил в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он призвал обратиться за помощь в случае маниакальной ненависти к своему внешнему виду.

«В тяжелых случаях расстройство носит выраженный патологический характер. Люди избегают смотреться в зеркало, фотографироваться, возникают проблемы с самооценкой. Они часто становятся постоянными клиентами пластических хирургов», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что при особо тяжелом течении недовольство собственной внешностью может носить бредовый психотический характер вплоть до появления суицидальных мыслей. В этих случаях проблема требуют серьезной психиатрической помощи.

Основной причиной дисморфомании Долгов назвал неправильное отношение окружающих, особенно близких людей, к внешности подростков в пубертатный период. Поэтому крайне важно не позволять себе высказываться негативно о внешности подростка, пояснил эксперт.

«Категорически не допускайте шуточек, иронии, сарказма и тем более критики по этому поводу. Ребенок, скорее всего, выстоит против нападок сверстников, но перед вами он абсолютно беззащитен», — заключил он.

Ранее 75-летняя известная актриса поделилась отзывами мужчин об ее внешности.