Россияне признались в недовольстве отпуском этого лета

Впечатлениями от отпуска этого лета поделились россияне в опросе сервиса SuperJob. Исследование было проведено по всем округам страны, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек.

Около половины опрошенных признались в недовольстве прошедшим недавно отпуском: 21 процент выбрал вариант ответа «скорее недоволен», еще 27 процентов считают, что отдых совершенно не задался. По 26 процентов голосов получили варианты ответа «скорее доволен» и «однозначно доволен».

24 процента респондентов признались, что в течение последнего календарного года не смогли взять отпуск в те даты, в которые им бы хотелось. 66 процентам это удалось. Десять процентов затруднились ответить.

Женщины чаще мужчин ходили в отпуск в желаемый период. Однако к отпуску этого лета, по данным исследования, у представительниц прекрасной половины человечества претензий больше.

Ранее был проведен опрос, в ходе которого россияне назвали три главных симптома эмоционального выгорания на службе.